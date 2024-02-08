Издательство "Эксмо" выпустило около 1,5 тыс. новых детских книг в 2023 году

При этом генеральный директор Евгений Капьев отметил снижение общего тиража примерно на 10%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" в 2023 году выпустило около 1,5 тыс. новых детских книг, из них более 60% - книги российских авторов. При этом нормы издания детских книг в России устарели, такое мнение выразил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"Если говорить про "Эксмо", то за прошлый год мы издали 1,5 тыс. новых только детских книг, из них более 60% - это книги российских авторов. Но есть большая проблема - общий тираж снизился где-то на 10%", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации "Актуальные вопросы воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста посредством приобщения к литературному наследию".

Капьев уточнил, что одна из причин снижения тиража - то, что нормы, которыми регулируются издания детских книг, устарели. "Так называемый технический регламент таможенного союза, <...> он был принят в 2011 году. <...> Российский книжный союз совместно с экспертами подготовил свои предложения, вот уже два года мы пытаемся изменить ситуацию, это не получается сделать. Регламент принят на уровне таможенного союза, <...> останавливается процесс", - пояснил он.

По его словам, из-за этого создаются книги, которые не отвечают мировым стандартам. Так, например, используются несовременные шрифты, а печать - только черным по белому, то есть, черным на цветном печатать нельзя. "Попытаемся ситуацию сдвинуть", - добавил он.

Капьев отметил, что детские книги в РФ облагаются НДС, по его мнению, для поддержки российского книгоиздательства "льгота по НДС очень бы помогла". "Мы видим серьезную проблему с рождаемостью, это может уменьшить российский детский книжный рынок где-то в два раза, упадут тиражи, я вообще думаю, что детские книгоиздатели уйдут с этого рынка. Поэтому крайне важно сейчас это поддерживать и начать хотя бы с НДС", - сказал он.