ЦРПТ: маркировка бутилированной воды привела к обелению рынка и росту розлива на 35%

Участники рынка отмечают уход контрафакта, рост числа производителей и появление новых брендов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Производители бутилированной воды с 1 марта 2023 года, когда была введена ее обязательная маркировка, до конца прошлого года разлили в бутылки почти до 9,8 млрд литров воды, рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 35%. Участники рынка связывают это с обелением рынка, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки "Честный знак".

"Аналитики государственной системы маркировки "Честный знак" выяснили, что с марта по декабрь 2023 года в стране было разлито в бутылки почти 9,8 млрд литров воды, а в аналогичный период 2022 года - только 7,2 млрд литров. В общем по товарной группе производство за год выросло на 35%. Рост производства воды связан не только с расширением рынка и продуктовых линеек, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке", - сообщила пресс-служба.

Участники рынка отмечают уход контрафакта, рост числа производителей и появление новых брендов, рассказали в пресс-службе. "За счет ухода с рынка подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю. Так, в ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти, это более четверти рынка", - сообщила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

"Рост объемов производства воды "Сенежская" в литрах за 2023 год составил 41%. Этот результат был достигнут благодаря наращиванию производства воды в больших форматах и укрепления сотрудничества с крупными заказчиками", - сообщила бренд-менеджер группы компаний Bobimex Мария Бобылева.

По словам директора компании "Натуральные напитки" Александра Сальникова, по итогам прошлого года компания увеличила производство упакованной воды на 40%, а также пополнила свою продуктовую линейку новыми напитками, что позволило увеличить выручку от продаж напитков на 20%. Возросло и число запросов о сотрудничестве от торговых сетей и зарубежных партнеров, объемы продаж которым увеличились на 20% по сравнению с 2022 годом.

"После внедрения маркировки продажи воды под нашими брендами увеличились более чем 20%, а рост производства упакованной воды вырос на 57% за прошлый год", - сообщил также инженер по системе менеджмента качества "Очерского завода напитков" Денис Лоханин.

Данные исследования

Исследование аналитиков системы "Честный знак" показало, что с марта по декабрь 2023 года больше всего в России произвели негазированной питьевой воды - на нее пришлось 66%. Далее по объемам производства идет газированная минеральная природная лечебно-столовая вода (12%) и газированная питьевая вода (9%).

Особенно вырос выпуск негазированной питьевой воды: в марте-декабре 2022 года ее разлили почти 4,6 млрд литров, за тот же период 2023 года - на 39% больше, 6,4 млрд литров. На втором месте негазированная минеральная вода с приростом в 33% (515 млн литров в 2022 году против почти 686 млн литров в 2023-м).

Самым быстрорастущим регионом России по выпуску бутилированной воды стала Якутия: по данным государственной системы маркировки, в марте-декабре 2023 года в регионе выпущено 28,8 млн литров воды, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Далее идут Орловская область и Чечня - рост в 5 раз (соответственно, до 2,5 млн литров и до 35,7 млн литров за указанный период), Ингушетия - в 3,5 раза (до 3,6 млн), Псковская область - в 2,8 раза (до 31 млн). В десятку лидеров вошли также Калмыкия, Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край и Мурманская область - в этих регионах производство выросло не менее чем вдвое, сообщила пресс-служба ЦРПТ.