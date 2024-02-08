Глава Минэкономики ФРГ намерен обсудить с Польшей поставки нефти на НПЗ в Шведт

По словам представителя Минэкономики Германии, данная тема будет находиться на повестке дня во время визита Роберта Хабека в Варшаву на следующей неделе

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек планирует обсудить с польской стороной продолжение поставок сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Шведт. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минэкономики Германии.

По ее словам, данная тема будет находиться на повестке дня во время визита Хабека в Варшаву на следующей неделе. Эта поездка в Польшу станет первой для министра после смены там правительства.

В среду представитель Минэкономики ФРГ сообщила, что власти Германии продолжают принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест на НПЗ и обеспечения поставок в Восточной Германии. Ситуация с поставками нефти, по ее утверждению, была гарантирована с самого начала внешнего управления. "Конечно, первостепенной задачей является обеспечение безопасности поставок", - резюмировала представитель экономического ведомства.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина. НПЗ связан с трубопроводной системой "Дружба", по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ. Германия перестала заказывать нефть по трубопроводу из России с 1 января 2023 года. Теперь сырая нефть поступает в Шведт через порт Росток и польский порт Гданьск, а также из Казахстана. НПЗ на 54,17% принадлежит немецким дочерним компаниям российской "Роснефти". Однако 16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ уведомило "Роснефть" о планах национализировать находящиеся сейчас под внешним управлением Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Ведомство обосновало инициативу тем, что партнеры подразделения в ФРГ якобы могут отказаться от работы с нефтеперерабатывающими заводами компании и тем самым поставят под угрозу энергетическую безопасность Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда защищала своих граждан и отечественные компании, поэтому не исключает никаких шагов в ситуации с возможной национализацией в ФРГ активов "Роснефти".