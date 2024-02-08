В Fesco заявили, что контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту

Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер, отметили в компании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту, затруднения с бункировкой носили временный характер. Об этом говорится в сообщении компании Fesco.

"В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос. Всегда находимся в контакте с китайскими партнерами и российскими профильными ведомствами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы", - отметили в компании.

Там уточнили, что судно работает на маршруте между Китаем и Санкт-Петербургом.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов заявлял, что контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту из-за российского бенефициара.

Судно Moskva 2023 года постройки имеет грузовую вместимость 2 471 TEU, его длина 172 м, ширина - 32,2 м, дедвейт составляет 31 407 тонн.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.