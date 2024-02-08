Объем экспорта в Чувашии превысил досанкционный уровень

По итогам 2023 года рост составил 20%

ЧЕБОКСАРЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Показатели экспортной деятельности в Чувашии превысили досанкционный уровень и по итогам 2023 года прогнозно возросли на 20%. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

"Несмотря на санкционное давление <…>, внешняя торговля не только восстановилась, но и превысила показатели досанкционного периода. <…> По итогам 2023 года, прогнозно, <…> внешнеторговый оборот Чувашии составил более $715 млн. Он увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, в том числе экспорт вырос на 20%", - отметил Краснов.

По информации Минэкономразвития республики, основными торговыми партнерами Чувашии при экспорте стали регионы Казахстана, ЮАР и Белоруссии. Республика чаще всего экспортирует машиностроительную продукцию, оборудование и транспортные средства (46% объема экспорта), продукцию химической промышленности, каучук (более 20%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (20%). "В 2023 году впервые на экспорт из нашей республики были отправлены живые растения - в Беларусь и Казахстан, а также отруби - они отправились в Казахстан", - добавил Краснов.

По его словам, внешняя торговля во многом активизировалась благодаря принимаемым мерам государственной поддержки, изменением рынка сбыта и логистических маршрутов. "[В части наращивания экспорта] у нас есть огромные резервы. 92% экспортеров республики представлены субъектами малого и среднего бизнеса, [который] очень мобилен. Он быстрее адаптируется к внешним условиям", - пояснил министр.

1 февраля в своем послании глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в регионе перезагрузили работу в области инвестиций и экспорта, утвердив соответствующие стандарты, сформировав проектные команды. По его словам, были переосмыслены "все внутренние процессы", и основные усилия направили на новые рынки и регионы. По данным властей, за год в республике побывали делегации более 20 стран, в декабре 2024 года планируется презентация Чувашии на площадке МИД РФ.