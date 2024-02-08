В Таджикистане намерены выделить 12,5 тыс. га под совместный с РФ текстильный кластер

Создание кластера планируется в Хатлонской области республики, сообщил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир

ДУШАНБЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Таджикистана планируют выделить 12,5 тыс. га участков под создание совместного с российскими компаниями текстильного кластера в Хатлонской области республики. Первые 2,5 тыс. га уже выделили, сообщил на пресс-конференции министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

"Буквально на прошлой неделе первая техника и первые земли - порядка 2,5 тыс. га - уже были выделены со стороны правительства [Таджикистана]. Еще 10 тыс. [га] в течение года будут выделены и тогда этот процесс будет интенсивно развиваться. А инвесторы - это российские инвесторы", - сказал он.

Министр отметил, что в состав российских компаний, участвующих в проекте, входят "разные инвесторы, компании, которые заинтересованы в развитии рынка текстиля в России и Европе".

Также он напомнил, что в конце 2023 года в республике была принята Национальная стратегия развития производства, переработки хлопка и текстильной промышленности. Документ рассчитан на 2024-2040 годы и направлен на налаживание производства готовых текстильных изделий внутри республики вместо экспорта сырья, а также создание новых рабочих мест.