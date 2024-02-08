В Британии обновили рекорд по количеству полученной в ходе термоядерной реакции энергии

По информации Министерства энергетики и углеродной нейтральности Великобритании, реакция синтеза, которая поддерживалась пять секунд, позволила получить 69 МДж энергии

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Международной команде ученых, работающих на экспериментальном реакторе JET близ английского Оксфорда, удалось получить рекордное количество энергии в ходе термоядерной реакции. Как говорится в сообщении Министерства энергетики и углеродной нейтральности Великобритании, реакция синтеза, которая поддерживалась пять секунд, позволила получить 69 МДж энергии - достаточно, чтобы вскипятить чайник около 70 раз.

Предыдущий рекорд также был установлен на JET - Объединенном европейской токамаке (Joint European Torus). В феврале 2022 года было объявлено, что ученым удалось получить 59 МДж энергии. Новый эксперимент, давший рекордный результат, был поставлен в декабре 2023 года и стал одним из последних для JET, который прекращает работу в этом году после 40 лет эксплуатации.

"JET работал в условиях, максимально приближенных к условиям работы атомной электростанции с учетом возможностей сегодняшнего оборудования, и его наследие найдет применение на всех АЭС будущего", - заявил глава британского Управления по атомной энергии Иэн Чепмен.

Лондон ставит себе целью реализовать проект коммерческого термоядерного реактора к 2040 году, однако вывод JET из эксплуатации не будет способствовать воплощению этого замысла в жизнь. Великобритания была одним из ведущих участников проекта ITER по созданию крупнейшего экспериментального термоядерного реактора, однако была вынуждена покинуть международную программу из-за Brexit, а переговоры о ее возвращении в проект в прошлом году окончательно провалились. После этого королевство объявило о заключении стратегического партнерства с США в сфере термоядерного синтеза. Прототип коммерческого британского реактора под названием STEP (Spherical Tokamak for Energy Production, "Сферический токамак для получения энергии") предполагается построить в графстве Ноттингемшир. На осуществление проекта выделено 650 млн фунтов ($800 млн) на период до 2027 года.

ITER, STEP и JET - реакторы, конструкция которых была предложена еще советскими физиками в 50-х годах прошлого века. В токамаках (тороидальная камера с магнитными катушками) достигается температура в 150 млн градусов Цельсия - в 10 раз больше, чем в центре Солнца. Именно при такой температуре реакции термоядерного синтеза могут протекать в условиях земного давления. Нагретая до сверхвысокой температуры плазма удерживается магнитным полем в камере, имеющей форму бублика (тора), не касаясь ее стенок, которые плазма бы мгновенно испарила и расплавила.

Участниками проекта ITER, на который выделено уже свыше 20 млрд евро, помимо ЕС, являются Индия, Китай, Республика Корея, РФ, США и Япония. Первая плазма на новом реакторе должна быть получена в 2025 году. Предполагается, что 1 г топлива (смесь тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития), которое будет использоваться в установке, даст такое же количество энергии, как 8 тонн нефти.