Два новых сорта хмеля из Чувашии включены в реестр селекционных достижений

Разработкой новых сортов занимался Центр компетенций "Чувашия - центр производства хмеля"

ЧЕБОКСАРЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Новые сорта хмеля "Ароматный" и "Сувар", работа над которыми в Чувашии шла семь лет, включены в Государственный реестр селекционных достижений. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Ароматный" и "Сувар" - два новых сорта хмеля от центра компетенций "Чувашия - центр производства хмеля" - включены в Государственный реестр селекционных достижений. <…> Работа над новыми сортами велась на протяжении семи лет", - написал Николаев.

В сообщении Минсельхоза Чувашии отмечается, что сорт "Ароматный" отличается выраженными ароматическими свойствами, "Сувар" - горько-ароматическими. "Выводили новые разновидности <…> путем гибридизации: скрещивали зарубежные и отечественные растения. Как итог - новые сорта вобрали от своих предшественников самое лучшее по продуктивности, урожайности и содержанию альфа-кислоты", - говорится в сообщении.

Центр компетенций "Чувашия - центр производства хмеля" работает на базе Чувашского государственного аграрного университета. На данной площадке до 2035 года в республике планируется вывести шесть востребованных горько-ароматических сортов хмеля.