Новое здание Третьяковской галереи в Москве обеспечили электричеством с резервом

Общая присоединенная мощность составила 2 МВт

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) обеспечили надежное энергоснабжение нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов, в феврале завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению нового здания Третьяковской галереи. Общая присоединенная мощность составила 2 МВт", - сказал Бирюков.

Заммэра заверил, что работы в историческом центре проводились максимально аккуратно с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения.

"На первом этапе была построена распределительная трансформаторная подстанция, в которой установлены четыре трансформатора мощностью по 1,6 тыс. кВА каждый, смонтированы устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии. На втором этапе проложили две питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 9 км от подстанций 110 кВ "Зубовская" и "Никитская", - добавил он.

По словам Бирюкова, новое здание Третьяковской галереи обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.