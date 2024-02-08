США внесли в санкционные списки по РФ юрлицо из Либерии и три из ОАЭ

Речь идет о компаниях Zeenit Supply and Trading Dmcc, Talassa Shipping DMCC, Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, танкере NS Leader под флагом Габона и компании NS Leader Shipping

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против четырех организаций из ОАЭ и Либерии в связи с предполагаемым нарушением ограничений, связанных с потолком цен на российскую нефть. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен [на российскую нефть], вводя санкции в отношении четырех организаций и признавая замороженной собственностью одно судно", - указывается в заявлении.

Речь идет о базирующихся в ОАЭ компаниях Zeenit Supply and Trading Dmcc, Talassa Shipping DMCC, Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, танкере NS Leader под флагом Габона и зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping. По мнению Вашингтона, эти организации и судно "были вовлечены в схему нарушения лимита цен".