Мезенцев считает, что не нужно торопить время в вопросе единой валюты Союзного государства

Государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев призвал следовать трехлетнему плану развития Союзного государства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Торопиться с решением вопроса о возможном введении единой валюты в Союзном государстве (СГ) России и Белоруссии не нужно. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Это положение (о возможности введения в СГ единой валюты - прим. ТАСС) прописано в союзном договоре. Но сегодня стороны показывают высокий уровень взаимодействия в финансовой сфере, успешно взаимодействуют Национальный банк Белоруссии и Центральный банк России, поэтому полагаю, что торопить время не нужно", - сказал он в программе "Между тем" на телеканале "Звезда".

Мезенцев призвал следовать трехлетнему плану развития Союзного государства, утвержденному президентами России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего государственного совета СГ в конце января. "Давайте мы с вами пойдем по этому пути, не забегая вперед будем работать над теми планами и задачами, которые обозначили, в том числе и на этом Высшем госсовете, национальные лидеры", - сказал госсекретарь.

Договор о Союзном государстве 1999 года предполагает, помимо принятия конституции и учреждения наднациональных органов, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и создание единого эмиссионного центра. Путин и Лукашенко на переговорах в Москве в сентябре 2021 года согласовали 28 союзных программ дальнейшей интеграции двух стран. В частности, Москва и Минск договорились проводить единую макроэкономическую политику, гармонизировать денежно-кредитную политику, создать общее платежное пространство на территории Союзного государства (вопрос введения единой валюты был отложен). В конце мая 2023 года Лукашенко заявил, что введение единой валюты с РФ - "вопрос не сегодняшнего дня".