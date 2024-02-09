Мезенцев: союзный медиахолинг будет взаимодействовать с ведущими СМИ Белоруссии и России

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что в структуру будут входить телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный центр, который будет готовить контент для электронных средство массовой информации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Создаваемый медиахолдинг Союзного государства (СГ) Белоруссии и России будет взаимодействовать с ведущими средствами массовой информации двух стран. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Будет учреждаться автономная некоммерческая организация с местом регистрации в Москве, медиакомпания Союзного государства. Предусматривается, что в ее структуре [будут] - телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный центр, который будет готовить контент для электронных средство массовой информации. Будем взаимодействовать со всеми авторитетными ведущими СМИ России и Белоруссии", - сказал он в программе "Между тем" с Наталией Метлиной" на телеканале "Звезда".

Мезенцев отметил, что целью работы медиакомпании, решение о создании которой было утверждено в конце января в ходе Высшего госсовета СГ, будет не только "тематика работы в формате Союзного государства". По словам госсекретаря, деятельность медиахолдинга предполагает разговор по важнейшим духовно-нравственным темам со зрителями и читателями. При этом такой разговор должен быть "интересный, не назидательный, а партнерский". "Чтобы мы никого не заставляли думать так, как журналисты. А чтобы читатель и зритель сам делал выводы, когда мы будем представлять факты", - подчеркнул Мезенцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". В начале июля 2023 года пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ был согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты этой реформы требуют позиций других органов государственной власти.