Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

Причиной стали технические проблемы

ГАВАНА, 9 февраля. /ТАСС/. Платежная система Western Union временно не осуществляет денежные переводы на Кубу из США по причине технических проблем.

"Существуют технические проблемы с обработкой транзакций на острове, - приводит слова представителя компании агентство Associated Press. - Операции Western Union стабильны, поэтому это изолированная проблема, связанная с денежными переводами, отправляемыми только из США на Кубу"

Отмечается, что ее осуществление услуг были прерваны с 28 января. В конце января власти Кубы сообщали о сбоях в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке из-за рубежа.

Western Union приостановила отправку денег на Кубу в ноябре 2020 года из-за ограничений, введенных США в отношении денежных переводов в республику. До этого Госдепартамент сообщил, что Вашингтон вводит санкции против компании American International Services (AIS), которая занимается денежными переводами на Кубу. В ведомстве заявили, что AIS и ее материнская компания FINCIMEX контролируются кубинскими военными, которые используют их "для взимания комиссии и манипулирования на рынке иностранных денежных переводов как части схемы по снабжению и поддержке репрессивного аппарата". В марте 2023 года операции по переводу денежных средств были возобновлены.