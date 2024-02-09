В Хабаровском крае зарегистрировался генподрядчик по объектам Восточного полигона

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. УК "Бамстроймеханизация", являющаяся генеральным подрядчиком работ по развитию инфраструктуры Восточного полигона РЖД, зарегистрировалась в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Генподрядчик работ по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - УК "Бамстроймеханизация" - получил прописку в Хабаровском крае. Об этом мы договорились в конце прошлого года с Алексеем Крапивиным, генеральным директором холдинга "Нацпроектстрой", в состав которого входит предприятие", - написал Дегтярев, добавив, что регистрация в регионе означает, что налоги "Бамстроймеханизации" пойдут в краевой бюджет.

Губернатор уточнил, что только в 2023 году объем подрядных работ компании по модернизации Восточного полигона превысил 120 млрд рублей.

В числе ключевых задач на этот год - дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали. "Строителям предстоит проложить более 380 км вторых путей, в том числе на линии Комсомольск - Сортировочный - Ванино", - уточнил Дегтярев.

Помимо этого, на самой станции Комсомольск - Сортировочный построят транзитный парк "Д", где будут обслуживать прибывающие с запада поезда и готовить их к сложной дороге на Ванино через Сихотэ-Алиньский хребет.

Восточный полигон - это модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, которая входит в долгосрочную программу развития РЖД. Основная задача модернизации полигона - обеспечить растущие потребности перевозки грузов к тихоокеанским портам и контейнеров во всех направлениях.