Рубль перешел к умеренному снижению

Согласно данным на 07:03 мск, курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 руб., евро - на 0,56%, до 97,36 руб

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Курс рубля на открытии валютных торгов на Московской бирже в пятницу отреагировал ростом на публикацию интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. После российский рубль начал демонстрировать умеренное снижение по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 07:03 мск, курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 руб., евро - на 0,56%, до 97,36 руб. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,545 руб. (-0,09%). Затем курс доллара перешел к росту и находился на отметке 90,99 руб. (+0,15%), евро рос на 0,19%, до 98,1 руб., а юань - на 0,35%, до 12,6 руб., свидетельствуют данные торгов на 07:33 мск.

Ранее, к 07:00 мск, курс доллара снижался до 0,24% и находился на уровне 90,63 руб., евро торговался за 97,78 руб. (-0,14%). Юань находился на отметке в 12,571 руб. (+0,12%).

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