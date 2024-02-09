Путин: Польша закрыла газопровод Ямал - Европа

По словам президента, польские власти получают деньги из общеевропейских фондов, а основным донором средств в эти фонды является Германия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Польша закрыла поставки газа по маршруту Ямал - Европа, хотя Германия "кормит Польшу в известной степени". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал - Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять, " - рассказал президент, говоря о том, что власти Германии не возобновляют работу уцелевшей трубы газопровода "Северный поток - 2". "Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев", - сказал Путин.

По словам президента, польские власти получают деньги из общеевропейских фондов, а основным донором средств в эти фонды является Германия, она "кормит Польшу в известной степени.

"А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю", - сказал Путин.