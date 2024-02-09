Австралия инвестирует $260 млн в производство БПЛА нового поколения

По данным агентства Reuters, власти страны уже потратили около $390 млн на выпуск 10 дронов

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии инвестирует дополнительно 400 млн австралийских долларов ($260 млн) в производство военных беспилотников нового поколения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра оборонной промышленности страны Пэта Конроя.

По его информации, аппарат MQ-28A Ghost Bat австралийского подразделения корпорации Boeing предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая боевые. "Это первый более чем за 50 лет военный летательный аппарат, разработанный, спроектированный и произведенный в Австралии. Это подчеркивает инновационное развитие нашей оборонной промышленности" - приводит агентство слова Конроя.

Власти страны уже потратили около $390 млн на производство 10 дронов.

В начале 2024 года правительство Австралии подписало контракт с местным подразделением корпорации Lockheed Martin на производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) на сумму $24,7 млн.