Казахстан в январе увеличил экспорт нефти через порт Актау до 287 тыс. тонн

В "Казтрансойл" сообщили, что в порт Махачкала отгружено 171 тыс. тонн нефти

АСТАНА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" в январе нарастил поставки нефти на экспорт через порт Актау до 287 тыс. тонн. Это на 76 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

"В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау в целях экспорта составил 287 тыс. тонн, что на 76 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 60 тыс. тонн и составил 116 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По направлению в порт Махачкала из порта Актау отгружено 171 тыс. тонн казахстанской нефти, что примерно на 17 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за январь 2023 года.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с этим поручением казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.