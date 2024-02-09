Мишустин заявил, что российская авиация решает задачи президента, несмотря на санкции

Премьер-министр отметил, что отрасль вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации России с профессиональным праздником. В опубликованной на сайте правительства телеграмме он отметил, что несмотря на санкционные вызовы и ограничения, российская авиационная отрасль продолжает решать стратегические задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня, несмотря на санкционные вызовы и ограничения, отрасль продолжает решать стратегические задачи, поставленные президентом. Строятся и реконструируются объекты аэропортовой инфраструктуры, оснащаются необходимым современным оборудованием, расширяются сети внутренних авиамаршрутов. Это позволяет увеличить пропускную способность, улучшить транспортное сообщение с труднодоступными регионами, повысить их туристическую и инвестиционную привлекательность", - говорится в поздравлении.

Глава российского правительства подчеркнул, что отечественная гражданская авиация - важнейшая составляющая транспортного комплекса страны, которая вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России. Кроме того, она обеспечивает связанность большой территории РФ, быструю доставку пассажиров и грузов по всему миру, способствует укреплению межрегиональных и международных связей.

Премьер выразил признательность всем работникам гражданской авиации за их ежедневный самоотверженный труд. "Настоящие профессионалы своего дела, компетентные и ответственные люди, вы обладаете выдержкой, умением работать в режиме многозадачности и находить оптимальные решения в сложных условиях. Вы постоянно совершенствуете свои навыки, повышаете уровень обслуживания, чтобы соответствовать высоким стандартам качества и безопасности. И миллионы пассажиров могут быстро и комфортно преодолевать огромные расстояния", - подытожил Мишустин, выразив особую благодарность ветеранам отрасли за верность призванию и передачу опыта молодому поколению, а также пожелал всем дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

День работника гражданской авиации отмечается в России ежегодно 9 февраля. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2013 года. 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны РСФСР принял постановление о создании Совета по гражданской авиации при главном управлении Рабоче-крестьянского Красного воздушного флота. Этот день теперь принято считать официальной датой рождения гражданской авиации страны. В июле 1923 года была открыта первая в России регулярная воздушная линия Москва - Нижний Новгород.