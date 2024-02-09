АФК "Система" и "Камаз" будут совместно развивать водородные технологии

Соглашение направлено на объединение и координацию усилий в создании серийных изделий, использующих водород, среди которых грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные водородные заправочные станции и электролизеры

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" и "Камаз" займутся совместным созданием серийных изделий и транспортных средств, которые используют водород. Соответствующее соглашение подписано компаниями, сообщила пресс-служба АФК "Система".

"ПАО АФК "Система" и ПАО "Камаз" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития водородных технологий. Документ подписали президент АФК "Система" Тагир Ситдеков и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин", - сказано в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что соглашение направлено на объединение и координацию усилий в создании серийных изделий, использующих водород, среди которых грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные водородные заправочные станции и электролизеры.

Ситдеков, чьи слова приводятся в сообщении, напомнил, что АФК "Система" с 2022 года работает по этому направлению и уже добилась значимых результатов. "Соглашение со столь крупным партнером как "Камаз" даст мощный импульс в развитии водородных технологий не только в периметре наших компаний, но и в масштабе всей страны", - отметил он.

Когонин, в свою очередь, выразил уверенность, что совместная работа приведет к практическому результату по внедрению водородных технологий в целом ряде направлений.