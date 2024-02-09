Москва закупила в 2023 году более 330 вагонов для БКЛ и МЦД благодаря бюджетным кредитам

Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке - три процента годовых

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва закупила более 190 вагонов для Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена и 143 вагона для эксплуатации на Московских центральных диаметрах (МЦД) в 2023 году с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню" для поддержки создания и модернизации инфраструктурных объектов. Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке - три процента годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры. В частности, Москва использует их на обновление подвижного состава метро и МЦД", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что в 2023 году столица закупила более 190 вагонов метро для БКЛ и 143 вагона для эксплуатации на МЦД с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Таким образом, был полностью израсходован лимит на 2023 год в размере 40,6 млрд рублей.

Согласно данным городского департамента экономической политики и развития, общий объем одобренных Москве средств инфраструктурного бюджетного кредитования составляет 106,7 млрд рублей.