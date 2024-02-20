Более 100 предприятий РФ ищут работников из Таджикистана из-за нехватки кадров

По данным Минтруда Таджикистана, число выехавших на работу в Россию в 2023 году сократилось на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 100 российских предприятий прислали запросы в Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана на предоставление рабочей силы в связи с нехваткой кадров в РФ. Об этом сообщила глава Минтруда республики Гулнора Хасанзода на VIII Санкт-Петербургском международном форуме труда.

"Российская Федерация испытывает нехватку кадров, об этом свидетельствуют запросы работодателей со стороны РФ, сейчас более 102 российских предприятий официально прислали нам запросы", - сказала она, выступая на конференции "Концепция общего миграционного пространства государств - участников СНГ: общие принципы и национальные интересы".

Она также напомнила позицию Минтруда республики о том, что оно "с пониманием относится к нововведениям в законодательство РФ в сфере миграции и считает, что все усилия органов государственной власти России направлены, прежде всего, на предупреждение незаконной миграции и обеспечение безопасности страны".

Безработица в России в 2023 году достигла исторического минимума - ее среднегодовой уровень составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года, сообщал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по результатам исследования данных Роструда и Росстата отмечали, что к концу 2023 года в РФ кадровый резерв сократился до минимума с 2005 года - на каждого безработного приходится четыре вакансии.

По данным Минтруда Таджикистана, число выехавших на работу в РФ в 2023 году сократилось на 15% - до 627 тыс. человек против порядка 794 тыс. в 2022 году.