В Киеве назвали политической провокацией действия высыпавших зерно польских фермеров

Протестующие заблокировали движение на железной дороге на польско-украинской границе в Медыке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Действия польских фермеров, высыпавших украинское зерно из вагона вблизи КПП "Медыка - Шегини", являются политической провокацией. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Разбрасывание украинского зерна по железнодорожным путям - еще одна политическая провокация, направленная на разделение наших народов", - написал он в X (ранее Twitter).

Во вторник портал Onet.pl со ссылкой на видеоматериалы в соцсетях сообщил, что протестующие польские фермеры заблокировали движение на железной дороге на польско-украинской границе в Медыке и вновь высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

Ранее подобный инцидент произошел 11 февраля в Дорохуске на границе с Украиной. Тогда польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских грузовиков. Польская прокуратура расследует случившееся. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по телефону польскому коллеге Дональду Туску о недопустимости таких действий. Глава польского Минсельхоза Чеслав Секерский принес извинения за поступок протестующих аграриев.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.