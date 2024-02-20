Госдума приняла закон о порядке передачи имущества резидентам ТОСЭР

Распоряжаться переданным имуществом управляющая компания будет в соответствии с порядком и на условиях, которые установлены правительством

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий передавать имущество в зданиях на территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ее резидентам в упрощенном порядке. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Законом предусматривается, что управляющей компании на праве собственности или аренды передаются не только земельные участки, объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на ТОСЭР, но и (или) находящееся в государственной или муниципальной собственности иное имущество, в том числе движимое. Порядок такой передачи будет установлен правительством.

Распоряжаться переданным имуществом управляющая компания будет в соответствии с порядком и на условиях, которые установлены правительством РФ.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Как пояснил ранее в своем Telegram-канале Максим Топилин, речь идет о том, чтобы разрешить передавать во временное пользование и владение имущество в зданиях на территории опережающего социально-экономического развития резидентам ТОСЭР. По его словам, сейчас нет механизма, по которому резиденты могли бы приобрести движимое имущество без проведения торгов и на льготной основе. Специальные экономические территории - ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ - созданы для того, чтобы предприниматели максимально быстро могли начать свое дело и, развивая его, вносили свой вклад в экономику и развитие страны, и предложенный депутатами механизм станет еще одной ступенью, которая позволит ускорить данный рост, считает глава комитета Госдумы по экономической политике.