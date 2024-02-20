Госдума приняла закон о новом порядке расчета дотационности местных бюджетов

Целью документа, как указывают в правительстве, является повышение качества организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым уровень дотационности местных бюджетов будет определяться без учета дотаций стимулирующего (поощрительного) характера. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Закон разработан на основании поручения президента РФ от 20 апреля 2023 года.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, из бюджета региона местным бюджетам могут предоставляться дотации так называемого стимулирующего (поощрительного) характера. "Поскольку больший объем дотаций обеспечивает более высокий уровень дотационности (и, соответственно, увеличение дополнительных ограничений для муниципального образования и требований к нему при осуществлении бюджетного процесса), муниципальные образования не заинтересованы в получении дотаций "стимулирующего (поощрительного) характера", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим, в соответствии с законом, при расчете уровня дотационности в общем объеме полученных муниципальным образованием дотаций не учитываются дотации, предоставленные местным бюджетам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

Цель документа - повышение качества организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях, указывают в правительстве.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.