Промышленники Москвы смогли выйти на пять новых международных рынков

Индивидуальной поддержкой экспортеров занимается центр "Моспром"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центр "Моспром" помог столичным промышленникам в 2023 году выйти на пять новых международных рынков, в других странах популярностью пользуются разные продукты - от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Там напомнили, что индивидуальной поддержкой экспортеров занимается центр "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

"Столичные промышленники активно экспортируют продукцию в более чем 100 дружественных стран. По итогам девяти месяцев 2023 года поставки за рубеж увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При поддержке экспортного центра "Моспром" производители находят новых иностранных партнеров. Так, в прошлом году промышленные предприятия города наладили сотрудничество с пятью новыми для себя странами - это Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и Турция", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Например, производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии во время бизнес-миссий в Сенегал и Филиппины представил продукцию иностранным партнерам. Сейчас ведутся переговоры о поставках на рынки этих стран.

В ходе бизнес-миссии в Республику Сенегал предложение о партнерстве получила и другая московская компания. Продукцией предприятия, специализирующегося на разработке цифровых решений в производственных процессах, заинтересовалась одна из крупнейших IT-компаний страны, добавили в пресс-службе.

"На зарубежных рынках популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования. Налаживать контакты и выходить на экспорт помогают специалисты центра "Моспром". По итогам 2023 года они организовали 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, во время которых столичные экспортеры провели более 2,4 тыс. деловых встреч", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.