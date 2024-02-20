В Минске обсудили сотрудничество с Тюменской областью в нефтехимической сфере

По словам зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, в текущей ситуации "развивать отраслевую и межотраслевую кооперацию с деловыми партнерами - значит развиваться самим"

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Тюменская область России обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимической сфере. Об этом сообщает издание "Вестник Белефтехима" по итогам встречи в концерне. Технологический день компаний Тюменской области прошел в концерне "Белнефтехим".

"Стороны обсудили инструменты торгпредства [России в Белоруссии] для продвижения российского несырьевого экспорта на белорусском направлении, варианты поддержки экспортных поставок с использованием инструментов "Российского экспортного центра", перспективные направления взаимодействия белорусских предприятий с тюменскими коллегами. На сотрудничество с сибирскими производителями нацелены Мозырский НПЗ, "Белоруснефть" и другие", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в наращивании поставок продукции друг другу. По его словам, в текущей ситуации "развивать отраслевую и межотраслевую кооперацию с деловыми партнерами - значит развиваться самим".

В сообщении отмечается, что во время презентации своего потенциала руководители российских предприятий подчеркивали, что в Тюменском регионе созданы уникальные нефтегазовый и нефтехимический кластеры, объединяющие профильные компании из десятков российских регионов. При этом включиться в работу кластеров предложили и Белоруссии.

Ранее в Белоруссии сообщали, что пакет соглашений о партнерстве будет подписан на заседании рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Белоруссией и Тюменской областью, которое пройдет в министерстве энергетики 21 февраля.