"Технониколь" намерен почти втрое увеличить вложения в производство каменной ваты на Урале

Объем инвестиций в 2024 году оценили в 741 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство компании "Технониколь" решило в 2024 году инвестировать 741 млн рублей в производство каменной ваты на "Заводе техно" в Челябинске, что почти в три раза больше, чем в 2023 году. За счет этого в пять раз увеличится производство импортозамещающей изоляции для судостроения, сообщил ТАСС директор челябинского предприятия Александр Прокопьев.

"Если в 2023 году вложения "Технониколь" в развитие челябинского завода каменной ваты составили 280 млн рублей, то на 2024 год принято решение увеличить инвестиции почти в три раза, до 741 млн рублей. Имея такой рост, предприятие планирует в пять раз увеличить выпуск значимой импортозамещающей продукции - изоляции для судостроения. Кроме того, намерены повысить эффективность работы и снизить выбросы в атмосферу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, импортозамещающая продукция предназначена для тепловой и звуковой изоляции судов, для защиты от огня инженерных систем и несущих металлических конструкций, в том числе с повышенными требованиями к огнестойкости. Продукция соответствует нормам Международной морской организации IMO, Морского регистра судоходства и Речного регистра России.

"Важно отметить, что на одной из линий челябинского завода проведем автоматизацию упаковочного комплекса. В этом году завершится проектирование и производство оборудования, а его монтаж и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025 год. После этого процесс упаковки будет автоматизирован на все 100%. Это даст возможность сотрудникам переключиться с рутинных задач на более интересные проекты, связанные с управлением, мониторингом и обслуживание систем", - сказал директор.

Он добавил, что после ухода из России зарубежных поставщиков проект автоматизации был полностью переработан. Теперь его реализуют с привлечением российских компаний, эксперты которых занимаются проектированием и инжинирингом.

Также в апреле на первой технологической линии предприятия завершится проект, направленный на сокращение потерь, которые образуются при нарезке минеральной ваты. Директор заверил, что в итоге производительность линии повысится на 10%.

О заводе

Расположенный в Челябинске "Завод техно" выпускает более 700 наименований строительной и технической изоляции на основе каменной ваты. Основные потребители находятся в Уральском, Центральном, Южном федеральных округах, а также в Западной и Восточной Сибири.