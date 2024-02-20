Объем кредитов по промышленной ипотеке в Подмосковье превысил 11 млрд рублей

Программа "Промышленная ипотека" позволяет не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 80 кредитных договоров заключили в Подмосковье в рамках программы "Промышленная ипотека" на общую сумму более 11 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Промипотека - это эффективный инструмент, позволяющий не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели в рамках промипотеки нашим компаниям предоставили 11,2 млрд рублей - это больше, чем в любом другом регионе страны", - приводятся в тексте слова заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Например, одним из получателей промипотеки стала компания "Полимерные технологии" из городского округа Подольск. Средства в размере 14 млн рублей идут на приобретение промышленного здания для развития производства. Ранее инвестор работал на арендованных площадях, а покупка собственных позволит ему значительно сократить производственные издержки.

Разработка программы "Промышленная ипотека" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым и осуществлялась инвестиционным блоком регионального правительства. Позже инициатива была поддержана правительством РФ и в конце 2022 года программа была запущена на федеральном уровне, напомнили в пресс-службе.