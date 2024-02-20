В Тюменском индустриальном университете открылся класс интеллектуальной электроэнергетики

Его оборудовали программным комплексом, который повторяет реальную систему диспетчерского управления

ТЮМЕНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Класс интеллектуальной электроэнергетики открылся для магистрантов в Тюменском индустриальном университете, передает корреспондент ТАСС.

Класс открылся в вузе на базовой кафедре Сибирско-Уральской энергетической компании, которая работает в Тюменской, в Курганской областях, занимается электро-, тепло- и водоснабжением.

"Со всеми профильными вузами, со всеми профильными средними специальными учебными заведениями у нас есть соглашения о взаимодействии, которые на самом деле работают. Мы планомерно уже долгое время занимаемся этой работой, но только в Тюменском индустриальном университете с 2018 года у нас работает базовая кафедра, только с ТИУ мы открываем такой совместный центр. Мы каждый год, почти по 40 [молодых специалистов] принимаем к себе на работу и очень верим в то, что вклад в этот центр поможет нам увеличить количество тех студентов, выпускников, которые уже через 10-15 лет будут определять будущее энергетики Тюменской и Курганской областей", - сказал на открытии директор компании Данил Анучин.

Класс оборудован программным комплексом, повторяющим реальную систему диспетчерского управления, благодаря которой сотрудники компании локализуют поврежденные участки сетей и восстанавливают энергоснабжение потребителей в дистанционном режиме. Также на площадке базовой кафедры созданы стенды для знакомства с историей компании и места отдыха студентов и преподавателей.

Обучение в таком классе позволит студентам ознакомиться со стандартами, по которым работают энергетические компании, и после выпуска сразу приступить к работе. "Компания предоставляет возможность для того, чтобы наши студенты уже на этапе обучения в университете понимали, знали, что такое СИМ-стандарты, и когда они выпускаются, они уже будут готовыми специалистами", - рассказал представитель базовой кафедры.

В 2023-2024 учебном году на базовой кафедре СУЭНКО Тюменского индустриального университета на магистерской программе "Интеллектуальная электроэнергетика" открыто 15 бюджетных мест. Студенты программы с первого курса могут работать над реальными проектами.

Сибирско-Уральская энергетическая компания - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО "Корпорация СТС". В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тыс. км. В компании работает более 4,5 тыс. человек.