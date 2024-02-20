Она позволит укрепить связи между местными компаниями и органами власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Ассоциация представителей IT-отрасли появится в Нижегородской области, что позволит укрепить связи между местными компаниями и органами власти, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия".

"В Нижегородской области появится региональная IT-ассоциация. Об этом сообщил региональный координатор партпроекта "Цифровая Россия" в Нижегородской области, генеральный директор агентства R-Top и создатель конференции Digital-оттепель Константин Верховинский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея создания такой ассоциации была представлена главе региона Глебу Никитину и министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, который 16 февраля посетил Нижний Новгород для участия в презентации IT-кластера "Неймарк" и студенческого кампуса. По словам Верховинского, создание региональной ассоциации обусловлено развитием цифровых технологий в регионе.

"Нижний Новгород вошел в тройку городов по объемам ВРП в IT-секторе. У нас большое количество в том числе молодых IT-компаний, образовательных учреждений. Создание региональной IT-ассоциации поможет быстрее развивать важный сектор экономики, улучшить привлекательность региона для молодых специалистов. Кроме того, это консолидирует интересы компаний и положительно скажется на инвестиционном климате, а также улучшит процесс взаимодействия между бизнесом и властью", - приводятся в сообщении слова Верховинского.

Он отметил, что ассоциацию уже начали создавать. Сейчас проводятся встречи с заинтересованными компаниями и разрабатываются основные принципы функционирования организации. Ее создание станет важным шагом, который позволит укрепить связи между местными ИТ-компаниями и органами власти, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партпроекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Единая Россия" запустила партийный проект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.