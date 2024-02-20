В МЭР заявили, что география экспорта РФ будет расширяться на Ближний Восток и Азию

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович отметила, что будет пересмотрен объем финансирования мер поддержки экспортеров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. География присутствия российского экспорта в ближайшее время будет расширяться в сторону стран Африки, Азии и стран Ближнего Востока. Об этом сообщила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович.

"В ближайшей перспективе география присутствия России на внешних рынках продолжит расширяться - как в сторону перспективного рынка Африки, так и за счет усиления присутствия на Ближнем Востоке, в азиатских и арабских странах, - отметила она через пресс-службу Минэкономразвития. - Поэтому все дальнейшие меры поддержки будут разрабатываться с учетом стремления российских предпринимателей к освоению новых зарубежных рынков. При этом сами меры будут обрастать новыми опциями, которые позволят бизнесу быстрее доставлять товары в партнерские страны по конкурентной цене".

Объем финансирования мер поддержки экспортеров, по ее словам, будет пересмотрен. При его расчете будет учитываться расширение географии присутствия российских компаний, а также возможное изменение процента ключевой ставки, увеличение страховых рисков и транспортных издержек.

"Когда мы начинаем выводить новую продукцию, есть трудности с доступом на рынок. Миссия Минэкономразвития заключается в том, чтобы убирать все барьеры. В 2023 году мы устранили порядка 30 барьеров в разных странах, - пояснила директор департамента. - Для этого мы используем совершенно разные способы, начиная с многосторонних переговоров и выхода на преференциальные соглашения и заканчивая судебными процедурами".

Она напомнила, что Минэкономразвития продолжает оказывать меры поддержки для приоритетного импорта, касающегося в первую очередь сырья, материалов и оборудования, которых нет в России или есть, но в недостаточном количестве и качестве. Для поддержки импорта ведомство предоставляет инвестиционную тарифную льготу, которая позволяет компаниям-инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в 73 приоритетных отраслях экономики, беспошлинно ввозить в Россию высокотехнологичное оборудование и его части, а также сырье и материалы, аналоги которых не производятся в ЕАЭС.