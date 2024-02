Минэнерго поддержало инициативу "Россетей" внедрить принцип "бери или плати"

Речь идет об оплате не по факту потребления электроэнергии, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России поддерживает инициативу группы "Россети" ввести для промышленности принцип "бери или плати" - оплату не по факту потребления электроэнергии, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы поддерживаем инициативу "Россетей". Это мировая практика - "take or pay". Потому что, первое - если предприятие строит свою станцию, потребитель уходит в розницу с оптового рынка, это ухудшает положение остальных потребителей. Станция работает, она имеет связь с энергосистемой, они могут поддерживать нулевой переток. Это означает, что за услуги по передаче "Россети" не получают, а сети они содержат. Поэтому "take or pay", конечно, это нужно внедрять", - сказал министр.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что министерство получило обращение отраслевых ассоциаций промышленности с просьбой обсудить совместно с Минэнерго инициативы "Россетей" в части перехода на принцип "бери или плати" для новых потребителей, а также ужесточения условий развития локальной генерации. По его словам, необходимо провести обсуждение инициатив, "увеличивающих тарифную нагрузку на отрасли промышленности", прежде всего с потребителями электроэнергии, "так как увеличение подобных затрат напрямую влияет на инвестиционные программы промышленных предприятий, себестоимость продукции, и возможность выполнения ими взятых на себя социальных обязательств".

В октябре 2023 года стало известно, что "Россети" направили письмо президенту Владимиру Путину с предложениями по снижению выпадающих доходов компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации. Также в сентябре 2023 года сообщалось, что "Россети" просили президента перевести новых потребителей на принцип "бери или плати" - то есть платить не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Это позволило бы компании решить проблему недозагрузки электросетевых мощностей. Предложения были поддержаны президентом, сообщала газета "Коммерсантъ".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.