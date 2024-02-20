Молдавия аннулировала сертификат на полеты Air Moldova

Авиакомпания не имеет ни одного действующего воздушного судна и не соответствует минимальным требованиям сертификата AOC

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Молдавии аннулировало сертификат эксплуатанта (АОС) компании Air Moldova из-за отсутствия у авиакомпании функциональных самолетов.

"По предложению сертификационной комиссии был аннулирован сертификат эксплуатанта воздушных судов AOC авиакомпании Air Moldova", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

В нем отмечается, что находящаяся в процессе реструктуризации авиакомпания не имеет ни одного действующего воздушного судна и не соответствует минимальным требованиям сертификата AOC.

Столкнувшийся с финансовыми трудностями авиаперевозчик приостановил полеты в мае прошлого года. Тогда в компании сообщили, что пытаются через суд добиться разрешения провести ускоренную реструктуризацию и избежать банкротства. В Air Moldova добавили, что провели переговоры с инвестором, который готовый вложить в компанию $50 млн и решить ее финансовые проблемы.

Ранее счета Air Moldova были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году Civil Aviation Group. Лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.