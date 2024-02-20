В Таиланде выступили за возобновление авиасообщения между Бангкоком и Москвой

Недостаточное число рейсов сокращает приток российских туристов, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин

БАНГКОК, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выступил за возобновление прямого авиасообщения между Бангкоком и Москвой. Его слова приводит тайский информационный портал Thaiger.

"Недостаточное число рейсов сокращает приток российских туристов", - сказал премьер. Тхависин подчеркнул, что планирует предложить национальному авиаперевозчику Thai Airways возобновить прямые рейсы между Бангкоком и Москвой.

Рейсы между столицами двух государств были запущены в 2005 году и осуществлялись три раза в неделю. Однако из-за пандемии прямое авиасообщение между Бангкоком и Москвой было приостановлено в марте 2020 года.