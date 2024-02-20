Из-за введения экспортной пошлины ослабление рубля больше не играет в пользу "Норникеля"

Директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков отметил, что на протяжении долгого времени организация, как многие другие экспортеры сырья, воспринимались инвестиционным сообществом как некий хедж от обесценивания рубля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. После введения курсовой гибкой экспортной пошлины ослабление рубля больше не трактуется в пользу "Норникеля", весь потенциальный апсайд "съедается" экспортной пошлиной, заявил директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков в ходе эфира на Youtube-канале Market Power.

"То есть, если раньше обесценение рубля однозначно трактовалось в пользу "Норильского никеля", то сейчас, с введением этой пошлины, этого уже эффекта нет. <...> Если падает цена на сырье, то, ослабевает рубль. Соответственно, мы получаем компенсацию от этого ослабления рубля, даже когда цены падают. А сейчас что мы получаем? Цена падает, рубль ослабевает, а для нас эффекта ноль", - сказал он.

Боровиков отметил, что на протяжении долгого времени компания "Норильский никель", как многие другие экспортеры сырья, воспринимались инвестиционным сообществом как некий хедж от обесценивания рубля. "Но вот если мы говорим про текущий год, то весь тот апсайд потенциальный от обесценения рубля сейчас этой пошлиной съедается", - добавил он.

О дивидендах "Норникеля"

Представитель компании уточнил, что, по мнению менеджмента, компания уже заплатила в виде выплат по промежуточным дивидендам за 2023 год больше, размер скорректированного свободного денежного потока компании. "Но видение менеджмента такое, что мы уже заплатили больше, чем мы заработали. Любой вменяемый человек знает, что неправильно тратить деньги, которых у тебя нет. А тем более неправильно тратить деньги, которые ты взял в долг", - добавил Боровиков.

Ранее старший вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев сообщил журналистам, что менеджмент "Норникеля" заявлял, что хочет рассматривать свободный денежный поток (FCF) как базу для выплаты дивидендов, но промежуточные выплаты по дивидендам за 2023 год уже превысили размер скорректированного свободного денежного потока компании.

По итогам 2023 года свободный денежный поток "Норникеля" вырос в 6 раз - до $2,69 млрд.

Ранее внеочередное собрание акционеров "Норильского никеля" утвердило дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, в последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2021 года. Менеджмент "Норникеля" неоднократно публично заявлял о предпочтении перейти на выплату дивидендов в привязке к свободному денежному потоку после окончания срока действия акционерного соглашения с "Русалом", срок действия которого истек 1 января 2023 года.