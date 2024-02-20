Россия снизила переработку нефти на 7%

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что по итогам года РФ ориентируется на сохранение показателя на уровне 2023 года в 275 млн т

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. РФ с начала года снизила объем переработки нефти на 7%, по итогам года ориентируется на сохранение показателя на уровне 2023 года в 275 млн т, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов журналистам в ходе Дня энергетики на международной выставке "Россия".

"Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7%. По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития - 275 млн т", - сказал он.

Как говорилось в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, первичная переработка нефти в России в 2023 году выросла на 1,1%, до 275 млн т.

Говоря о показателях нефтеэкспорта, министр сказал, что это будет зависеть от обязательств страны в рамках ОПЕК+. "Мы должны учитывать в том числе рекомендацию ОПЕК+ по добыче, исходя из наших обязательств будем определять величину экспорта", - отметил Шульгинов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.