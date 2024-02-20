Число предприятий-участников "Профессионалитета" к 2030 году может вырасти до 4 тыс.

Вице-премьер РФ отметила, что средний балл аттестата абитуриентов колледжей увеличился до 4 баллов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество предприятий - участников федерального проекта "Профессионалитет" к 2030 году планируют увеличить с ранее запланированных 900 до 4 тыс. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Учитывая востребованность этого направления, учитывая заинтересованность предприятий, к 2030 году мы планировали, что у нас в реализации этой инициативы будет участвовать 900 предприятий. Но высокий интерес уже приводит к тому, что количество предприятий уже начало измеряться тысячами, сейчас мы видим, что порядка 4 тыс. предприятий заявляются для участия в инициативе, потому что им нужны соответствующие профессиональные кадры", - сказала она.

По ее словам, средний балл аттестата абитуриентов колледжей увеличился до 4 баллов, а по отдельным направлениям, особенно техническим, он составляет уже 4,9.