В Молдавии заявили, что две трети жилых домов отапливаются дровяными печами

По данным исследования Всемирного банка, 18,3% домохозяйств подключены к системам централизованного отопления

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Две трети жилых домов в Молдавии отапливаются дровяными печами, остальные подключены к централизованному отоплению или системам автономного отопления. Об этом свидетельствуют данные исследования Всемирного банка, которые были опубликованы министерством энергетики страны.

"В жилом секторе 64,4% домохозяйств отапливаются дровяными печами, 18,3% подключены к системам централизованного отопления, а 16,5% отапливаются автономными системами, работающими на газе, электричестве, дровах или угле", - говорится в сообщении. Исследование ляжет в основу плана поддержки энергетической безопасности республики.

Согласно этим данным, жилой сектор является крупнейшим потребителем энергии в Молдавии с долей в 50,2%. За ним следует транспортный сектор (26,4%), промышленность (8,8%), торговля и государственные услуги (9,8%), сельское хозяйство (4,8%). В стране насчитывается 1,3 млн жилых домов, 751 тыс. из которых находятся в сельской местности. Было установлено, что свыше 70% жилых зданий были построены в в Молдавии в период с 1951 по 1990 год, 43% жилья построено с использованием глины, 27,6% - кирпича или камня, 19,8% - из бетона, а 8,8% - из цементных блоков.

Республика переживает энергетический кризис из-за увеличения стоимости газа и электроэнергии с 2021 года. Это спровоцировало рост цен, уровня бедности и массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент.