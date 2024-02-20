"Виола" приобрела у "Эфко" завод по производству молочной продукции в Белгородской области

Стороны договорились о неразглашении стоимости и условий сделки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Виола" (ранее - "Валио") приобрела у группы "Эфко" высокотехнологичный завод по производству свежей молочной продукции в Белгородской области, говорится в сообщении компании.

"Компания "Виола" и ГК "Эфко" заключили соглашение, в рамках которого "Виола" получит в собственность производственные мощности молочного завода, расположенного в Белгородской области, г. Алексеевка", - говорится в сообщении.

"Стороны договорились о неразглашении стоимости и условий сделки", - отмечается в сообщении компании.

Отмечается, что мощность производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки. Производство продукции под брендом Viola на предприятии начнется после налаживания процессов в соответствии с внутренними требованиями компании. Таким образом, завод в городе Алексеевка Белгородской области станет второй собственной производственной площадкой "Виола" в России.

"Наше сотрудничество с "Эфко" не ограничивается сделкой, а позволит совместить развитие перспективных направлений в портфелях обеих компаний. Мы во многом разделяем ценности и подходы к ведению бизнеса", - сказал генеральный директор "Виола" Антон Лиленко, чьи слова приводятся в сообщении.