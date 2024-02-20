Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 1,09-1,14%

Основной негативный фактор - санкционная неопределенность

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник двигался в минусе. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,14%, до 3 207,49 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,09%, до 1 093,57 пункта. Курс юаня вырос на 0,02%, до 12,79 рублей, доллар - на 0,01%, до 92,34 рублей, евро - на 0,51%, до 99,99 рублей.

"Российский рынок акций во вторник двигался в минусе, индекс Мосбиржи отступал, несмотря на слабость рубля и удержание нефтью Brent ценовых рубежей $82-83 за баррель. Большинство акций несло потери. Исключением стали бумаги "Алросы" и акции IT-сектора, в частности, "Яндекса", Ozon и VK", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Основной негативный фактор - санкционная неопределенность. "Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет одобрен до конца текущей недели", - пояснил эксперт. При этом внешний фон был в целом позитивным.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались привилегированные акции "Мечела" (+2,5%) в преддверии публикации отчетности корпорации за 2023 год по МСФО, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal (-7,8%) после заявления Мосбиржи о переводе этих бумаг из первого уровня листинга в третий с 22 февраля.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 февраля - 3 175 - 3 275 пунктов, по паре доллар-рубль - 91-93 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара USD/RUB проведет торговый день в диапазоне 91-93 рублей, EUR/RUB - в коридоре 99-101 рублей, пара CNY/RUB - в коридоре 12,5-13 рублей.

В среду инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС. "Русгидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2023 года. Акции "Транснефти", как ожидается, в этот день вернутся к торгам после сплита. На американском рынке квартальные финансовые отчетности представят NVIDIA, Synopsis.