Производство мебели в Петербурге выросло на фоне роста объемов ввода жилья и госзакупок

В городе было сдано в эксплуатацию 3,482 млн кв. м жилья и построено более 79 тыс. новых квартир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Производство мебели в Петербурге выросло на 23,2% в 2023 году, следует из опубликованных данных Петростата. На это повлиял спрос на мебель, который начал восстанавливаться на фоне увеличения ввода нового жилья, а также закупок со стороны госкомпаний, сообщил ТАСС президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

"В 2023 году, после спада в 2022-м, произошел рост закупок мебели со стороны государственных и муниципальных учреждений, а также государственных компаний. Помимо этого, на положительную динамику повлияли восстановившийся спрос на мебель на фоне активного ввода жилья" - рассказал он.

По данным Петростата, за 2023 год в Петербурге было сдано в эксплуатацию 3,482 млн кв. м жилья и построено более 79 тыс. новых квартир. Как отметили в городском комитете по строительству, это на 25% больше, чем плановый показатель, согласованный с Минстроем. Согласно федеральному проекту "Жилье", в 2023 году в Петербурге планировалось построить 2,771 млн кв. м.

Рост производства мебели также связан с повышением интереса на комплексную меблировку квартир от застройщиков. Например, у "Первой мебельной фабрики" в Петербурге поставки мебели для строительных компаний в прошлом году выросли практически в три раза.

Зависимость от импорта

Мебельные фабрики в Петербурге расширяют производство, поэтому эксперты прогнозируют рост производства мебели в городе по итогам 2024 года. Например, петербургский производитель мебели ООО "Атлант вуд" весной 2024 года откроет новую производственную площадку на территории Ленобласти в деревне Вартемяги за 140 млн рублей, что позволит увеличить мощности и выпуск импортозамещающей продукции. "Первая мебельная фабрика" планирует построить инновационный производственный комплекс за 1,1 млрд рублей.

Но, по словам Шестакова, основной проблемой для рынка остается зависимость от импортных комплектующих и оборудования. После введения санкций некоторые детали, такие как пластмассовая фурнитура и бумажная основа, начали производиться в России, но большая часть комплектующих по-прежнему поступает из Китая и Турции. Значительная доля фурнитуры, тканей, лаков и красок импортируется. Например, 95% металлической фурнитуры поступает из-за рубежа.

"Хотя производство многих деталей можно наладить внутри страны, потенциальных инвесторов отпугивают высокие цены на металл и жесткие квоты на его поставки. Мебельные производители готовы выступить единым заказчиком, но для развития этого направления необходима государственная поддержка", - отмечает эксперт.

Зависимость наблюдается и в отношении оборудования, которое требует модернизации. На сегодняшний день 70% парка станков, используемых на мебельных производствах, - европейские. Они постепенно устаревают и требуют ремонта, и с каждым годом эта проблема становится все более острой. Сейчас ремонт оборудования осуществляется собственными силами, а также при содействии партнеров в дружественных странах.

По словам Шестакова, решить проблему могло бы создание инжинирингового центра. "Предприятия начинают развивать собственные ремонтные базы и изготавливать запасные части на отечественных машиностроительных и металлургических предприятиях. Решению проблемы помогло бы создание инжинирингового центра, который занимался ремонтом и изготовлением комплектующих для ремонта европейских производственных линий", - пояснил он.