Пушилин: судьбу Авдеевского коксохимического завода смогут определить после обследования

С 2014 года завод служил мощным укрепрайоном для украинских сил

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Дальнейшую судьбу Авдеевского коксохимического завода в ДНР смогут определить только после экспертного обследования. Об этом ТАСС сообщил глава региона Денис Пушилин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"Оценку дадут специалисты после разминирования, когда будет возможность попасть на это предприятие. Разрушения серьезные, но получится ли восстановить, будет ли целесообразно - это решение будет приниматься чуть позже", - сказал Пушилин.

Авдеевский коксохимический завод - одно из крупнейших предприятий Европы. С 2014 года завод служил мощным укрепрайоном для украинских сил. 19 февраля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении предприятия.