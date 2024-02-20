В Бундестаге заявили, что ФРГ все еще получает газ из РФ через третьи страны

Депутат от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что российская нефть также закупалась по высокой цене через Индию

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Германия, несмотря на решение отказаться от российского газа, до сих пор получает голубое топливо из России через третьи страны, вопрос только в количестве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Германия не будет напрямую закупать российский газ в значительных объемах. Но, определенно, косвенно, через третьи страны", - отметил Котре на просьбу прокомментировать недавние сообщения о том, что в ФРГ продолжает поступать газ из России через бельгийский и голландский СПГ-терминалы. Так, например, по его словам, российская нефть также закупалась по высокой цене через Индию. Котре не исключил, что эти страны сами используют российский газ, а в ФРГ поставляют газ из других источников. "Это не более чем уловка, которая дорого обходится Германии", - констатировал депутат.

Более того, как подчеркнул Котре, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек уже признал наличие "российских молекул в газовой смеси" в немецких трубопроводах. "Это также трудно исключить в международных сетях. Германия получает российский газ, вопрос только в количестве", - резюмировал политик. В то же время депутат заметил, что около половины газа поступает в ФРГ из Нидерландов и Бельгии. "В 2023 году примерно на 40% больше СПГ было поставлено из России в Европу", - заключил он.

Ранее природоохранная организация Urgewald выступила с утверждением, что российский газ по-прежнему поступает в Германию через бельгийский и голландский СПГ-терминалы. Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт в области климатической и энергетической политики Андреас Юнг призвал правительство ФРГ внести больше ясности в вопрос о происхождении импорта газа в Германию.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В частности, ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год, это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".