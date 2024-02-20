Трюдо не ответил, когда Оттава начнет по стандартам НАТО тратить 2% ВВП на оборону

Глава правительства отметил, что в последние годы Канада значительно увеличила оборонный бюджет

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не ответил на вопрос, когда Оттава начнет тратить 2% ВВП страны на оборону, как того требуют стандарты НАТО.

"Мы продолжим продвигать наши [военные] бюджеты и соответствующие предложения", - сказал Трюдо журналистам в Ванкувере, отвечая на вопрос, когда конкретно Канада выйдет на уровень оборонных расходов в 2%. Глава правительства лишь добавил, что в последние годы Канада значительно увеличила оборонный бюджет. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на $600 млрд, рост этих расходов за последний год составил, по его словам, рекордные 11%. Столтенберг также выразил уверенность, что не менее "18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это еще один рекорд".

Ранее сообщалось, что к 2027 году Оттава намерена тратить на оборону только примерно 1,5% ВВП, несмотря на требование НАТО о выделении 2% ВВП.