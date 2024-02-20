20 февраля, 19:42,
обновлено 20 февраля, 20:00

Минфин США продлил до 31 мая разрешение на сделки с импортом некоторых морепродуктов из РФ

AP Photo/ Gene J. Puskar
© AP Photo/ Gene J. Puskar

Речь идет об импорте лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 мая разрешение на несколько операций, связанных с импортом российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом говорится в опубликованной финансовым ведомством генеральной лицензии. Предыдущая версия генеральной лицензии от 22 декабря 2023 года позволяла осуществлять эти операции до 21 февраля.

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В генлицензии отмечается, что американские власти разрешают сделки, "которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в Соединенные Штаты производных морепродуктов, которые были погружены на судно в порту погрузки до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 20 февраля 2024 года в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года, до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 31 мая 2024 года".

22 декабря прошлого года Министерство финансов США ввело запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. В результате данного решения, добавили в ведомстве, импорт данной продукции в Соединенные Штаты запрещен, "за исключением случаев, предусмотренных законом или лицензией и иным разрешением" от Минфина. Как пояснили в финансовом ведомстве, президентский указ "не запрещает американским лицам участвовать в сделках по продаже или перенаправлению за пределы США [данной продукции], которая ранее предназначалась для Соединенных Штатов". Тогда же президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по версии Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. 

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