В МИД Венесуэлы заявили, что Каракас и Москва развивают сотрудничество в финансовой сфере

Глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль сообщил о планах расширить использование карты "Мир"

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Россия развивают сотрудничество в финансовой сфере, чтобы освободиться от гегемонии доллара и расширить использование карты "Мир". Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с рабочим визитом в Венесуэле.

Хиль указал, что технические группы Центрального Банка Венесуэлы и Банка России работают над тем, "чтобы создать систему, свободную от гегемонии доллара как регулятора коммерческих операций, и расширить использование в Венесуэле карты "Мир".

Министр сообщил, что "на заседании российско-венесуэльской Комиссии высокого уровня в ближайшие недели" будет проанализирована проделанная работа по развитию банковского сотрудничества двух стран.