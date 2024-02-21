СФ обсудит самозапрет граждан на кредиты и заслушает доклад Файзуллина о развитии ЖКХ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сенаторы обсудят на пленарном заседании закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) с кредитными и микрофинансовыми организациями, а также заслушают в рамках правчаса доклад министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина о развитии отрасли.

Согласно закону, для установления в кредитной истории запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита) необходимо будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или с использованием портала "Госуслуги". При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Закон направлен на борьбу с мошенничеством при получении кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии.

В предварительную повестку заседания включен и закон о предоставлении прокатного удостоверения на фильм в электронном виде с оформлением записи в государственном регистре фильмов. Также в регистре будут фиксироваться отказ в выдаче прокатного удостоверения, отзыв и внесение в него изменений. Прокатное удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа.

Сенаторы также рассмотрят закон об освобождении МЧС России от оплаты расходов по аэронавигационному обслуживанию, а также аэродромному и наземному обеспечению полетов, необходимых для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, при проведении аварийно-спасательных работ, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности.

Кроме того, в повестку включен закон, расширяющий основания для исключения юридических лиц из реестра уполномоченных экономических операторов. Документ предусматривает исключение юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора - владельцами 10% и более акций оператора, а также учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности (исключены из числа учредителей, акционеров).

В формате "Час субъекта" о социально-экономическом развитии региона расскажут губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.