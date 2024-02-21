В удаленные села Камчатки завезли по зимникам около 200 тонн дизельного топлива

В населенные пункты также доставили 1,5 тыс. тонн угля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 200 тонн дизельного топлива и свыше 1,5 тыс. тонн угля завезли по сезонным дорогам в удаленные села Камчатки для организации бесперебойного отопительного периода. Завоз будет завершен до конца марта, сообщили ТАСС в АО "Южные электрические сети Камчатки".

"В Пенжинском муниципальном районе из села Манилы в село Аянка для дизельной электростанции завезено 200 тонн дизельного топлива и 600 тонн резервного угля для котельной, основной вид топлива для которой - дрова, доставляемые по графику. В Тигильском муниципальном районе из села Тигиль в село Седанка завезено 1,4 тыс. тонн угля", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Завоз топлива продолжится до конца марта. Это связано с открытием зимников и графиком компании-подрядчика, которая занимается завозом. В села Таловка, Оклан для дизельных электростанций и бойлерных по зимнику доставят еще порядка 400 тонн топлива.

Отопительный период на севере Камчатки продолжается до конца июня, это связано с климатическими особенностями удаленных районов. Так как добраться до большинства сел можно только по воздуху, топливо в них завозят по зимним автодорогам.