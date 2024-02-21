В январе Япония сократила импорт СПГ из РФ на 7,2%

При этом в январе страна на 90,7% уменьшила закупки российского угля и вновь не приобретала у России нефть

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Япония в январе сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные японским Минфином статистические данные.

При этом в январе страна на 90,7% уменьшила закупки российского угля и вновь не приобретала у РФ нефть, в отношении которой государствами Группы семи введено ценовое ограничение, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.

На энергоресурсы в январе пришлось более 75% всего импорта Японии из России.

Закупки российского газа в январе сократились меньшими темпами по сравнению с сокращением общего объема импорта этого вида топлива. Так, Япония в предыдущем месяце закупила СПГ на 10,5% меньше по сравнению с январем прошлого года. Доля российского газа в этом объеме выросла до 10,7% при среднегодовом показателе в 2023 году в районе 9,7%.

Кроме того, Япония в январе сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 9 510 единиц. Поставки японских запчастей и комплектующих в январе упали на 46,9%. Грузовики и автобусы не экспортировались в Россию. Поставки мотоциклов выросли на 138,6%, однако на них приходится лишь 2% объема японского экспорта в Россию, в то время как на легковые авто - более 60%.

Сокращение поставок автомобилей и запчастей продолжается на фоне вступивших в силу 9 августа прошлого года санкций, запрещающих экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин.

Как заявила ранее в интервью ТАСС торговый представитель РФ в Токио Наталья Стапран, с учетом текущей ситуации японским автомобильным производителям будет сложно вернуться на российский рынок после ухода, в том числе из-за того, что освободившиеся ниши занимают конкуренты.